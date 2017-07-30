Nijerya'da mülteci kampında intihar saldırıları

Ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletinin Dikwa bölgesinde bulunan mülteci kampında düzenlenen bombalı iki intihar saldırısında en az 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Saldırılarda ayrıca 15 kişi de yaralandı.

Yetkililer saldırıların Boko Haram örgütü militanları tarafından yapılmış olabileceğini belirtti.

PETROL İŞÇİLERİNİ KAÇIRDILAR

Son olarak örgüt Borno eyaletinde petrol arama çalışması yürüten bir konvoya saldırı düzenleyerek konvoydaki birçok kişiyi kaçırmıştı.

Boko Haram militanlarına yönelik son yıllarda düzenlenen etkili operasyonlara rağmen örgüt Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip Nijerya'da hala ciddi bir güvenlik sorunu olarak varlığını hissettiriyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüzbinlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.