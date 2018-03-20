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Nijerya'da okullar Boko Haram'dan korunuyor

Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün kız öğrencileri kaçırmasını engellemek için 300 okul, güvenlik güçleri tarafından korumaya alındı.

AA | 20.03.2018 - 14:43..
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Yobe eyaletindeki 300 okulu koruması için 2 bin polis görevlendirildi.

Polis Müfettişi İbrahim İdris talimatıyla eyalete gönderilen güvenlik güçleri, şubat ayında bir okul baskınında kaçırılan öğrencilerin bulunmasına yönelik çalışmaları da yürütecek.

BOKO HARAM TEDBİRİ

Boko Haram örgütü, 19 Şubat'ta Yobe eyaletine bağlı Dapchi bölgesindeki kız okuluna baskın düzenlemiş, baskından sonra 110 öğrencinin kaybolduğu bildirilmişti.

Yobe Valisi İbrahim Geidam, okul baskını sırasında kaçırılan kız çocuklarından 50'sinin kurtarıldığını açıklamıştı.

NİJERYA'DA TERÖR EYLEMLERİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölmesine neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan itibaren eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarının sayısını artırdı.



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