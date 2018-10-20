Nijerya'da şiddet olayları: 55 ölü

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Kaduna Eyalet Polis sözcüsü Ahmad Abdur-Rahman yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Kajuru bölgesinde iki grubun çatıştığını belirtti.

55 KİŞİ ÖLDÜ

Abdur-Rahman, çıkan çatışmada 55 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralıların tedavi altında alındığını ifade eden Abdur-Rahman, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 22 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Abdur-Rahman, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini de açıkladı. Kaduna eyaletinde şubat ayında yaşanan şiddet olaylarında 10 kişi ölmüş, yüzlerce ev ve işyeri kül olmuştu.