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Nijerya'da silahlı saldırı: 18 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.

AA | 16.02.2018 - 02:31..
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Nijerya'da silahlı saldırı: 18 kişi hayatını kaybetti

Polis sözcüsü Mohammed Shehu, yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Birani köyünde silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 18 kişinin öldüğünü bildirdi.

KÖYLÜLER SALDIRIYA UĞRADI

Shehu, köylülerin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletinde üç gün önce silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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