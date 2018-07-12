taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.092
USD
4,8591
EURO
5,6802
ALTIN
194,88
PETR
73,7200

Nijerya'da silahlı saldırı: 30 ölü

Nijerya'da, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

AA | 12.07.2018 - 01:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

dqwqw

Gandi bölgesi yöneticisi Alhaji Maccido, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde düzelenen silahlı saldırılara ilişkin bilgi verdi.

"KÖYLERE SALDIRDILAR"

Maccido, "Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde bulunan Alliki, Dantasakko, Tabannin Gero, Birwanga ve Kozi köylerindeki saldırılarda biri kadın, en az 30 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Saldırganların motorsikletle gelerek halka ateş açtığını belirten Maccido, olayda birçok kişinin kaçırıldığını ve birçok kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Saldırı sonrası bölgeyi ziyaret eden Sokoto Eyaleti polis müdürü Murtala Mani ise saldırının insanlık dışı ve barbarca olduğuna vurgu yaptı.

Mani, "Saldırıyı düzenleyenlerin kim olduğuna dair bilgimiz yok ancak güvenlik güçleri bölgede önlem aldı ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te seçim günü

Meclis'te seçim günü

121
NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

237
Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

194
Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

132
Adnan Oktar'ın para kaynağı

Adnan Oktar'ın para kaynağı

170
Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

142
Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM