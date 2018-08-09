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Nijeryalı öğrenciler Türkiye bursları için ter döküyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen üniversite mülakatlarında 70 aday, Türkiye'de üniversite okuma fırsatı elde edecek.

AA | 09.08.2018 - 15:55..
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Birliği Başkanlığı (YTB) Afrika Koordinatörü Burhan Başoğlu, mülakatların bugün itibarıyla başladığını ve toplam 3 gün süreceğini söyledi.

ÇOK SAYIDA BAŞVURU VAR

Burhan Başoğlu, "3 gün boyunca düzenleyeceğimiz mülakatlara 94 öğrenci girecek ve bunlardan yaklaşık 70 öğrenci Türkiye'de burslu eğitim alma fırsatı elde edecek." dedi.

Türkiye burslarının 2012 yılında başladığını vurgulayan Burhan Başoğlu, "Her sene internetten yaklaşık 100-150 bin başvuru alıyoruz ve bunların yaklaşık 5 bini burs kazanarak lisans ve lisansüstü seviyelerinde burs kazanıyor." diye konuştu.

Burahan Başoğlu, Nijerya'dan lisans burslarından farklı olarak birkaç ay evvel lisansüstü seviyesinde de 102 adayın mülakata girdiğini kaydetti.

Nijeryalı öğrenciler Türkiye bursları için ter döküyor

"İLİŞKİLERİN ARTMASINA KATKI SUNUYORLAR"

Burslu öğrencilerin hem kendi ülkeleri hem de Türkiye için faydalı işler yaptıklarına dikkati çeken Burhan Başoğlu, "Türkiye'de okuyan öğrenciler Türkçe'yi iyi öğreniyor ve ülkelerine döndükten sonra faydalı işler yapıyorlar. Türk firmaları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabiliyorlar. Bu öğrenciler ayrıca iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin artmasına da katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı öğrenciler Türkiye bursları için ter döküyor

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