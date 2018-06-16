taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7300
EURO
5,4923
ALTIN
194,63
PETR
73,0800

Nijeryalı taraftarlar canlı tavuk totemi yapamayacak

Rusya, Nijeryalı taraftarların Dünya Kupası'nda tavuk totemi yapmalarına izin vermedi.

Haber Merkezi | 16.06.2018 - 15:19..
  1. Haberler
  2. Spor

Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan'la karşılaşacak Nijerya'nın taraftarlarının ilginç bir totemi var. Nijeryalılara göre, statta canlı tavuk bulundurmaları onlara şans getiriyor. Hatta bazı taraftarlar tavuklara maça getirmeden önce Nijerya bayrağının renkleri olan yeşil ve beyaza boyuyor.

Nijeryalı taraftarlar canlı tavuk totemi yapamayacak

RUSYA'DAN İZİN ÇIKMADI

Ancak yarın Kaliningrad'da maça çıkacak olan Nijerya'nın taraftarlarına Kaliningrad yetkililerinden olumsuz yanıt geldi.

Kaliningrad Kültür ve Turizm Bakanı Andrey Yermak, resmi bir talep gelmese de bazı Nijeryalı taraflarlarca sorulan, maça tavuk getirip getiremeyecekleri sorusunu şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Yermak, güvenlik nedeniyle canlı hayvanların stada sokulamayacağını ancak stat çevresinde gezdirilebileceğini söyledi.

Nijeryalı taraftarlar canlı tavuk totemi yapamayacak

İÇERİ GİREMEZ, DIŞINDA GEZEBİLİR

Bununla birlikte Yermak, stattan başka yerde canlı tavukla birlikte maç izlemek isteyenlere de nereden tavuk alabilecekleri yerleri söyleyebileceklerini belirtti.

Nijeryalı taraftarlar canlı tavuk totemi yapamayacak

GÜNEY AFRİKA'DA İZİN VERMEMİŞTİ

Nijeryalı taraftarların stadyuma canlı tavuklar sokma isteği, Güney Afrika'nın ev sahibi olduğu 2010 Dünya Kupası'nda da reddedilmişti. Nijerya basınında Nijeryalıların bu duruma öfkelendiği yazılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere, Türklere yeniden süresiz oturma izni veriyor

İngiltere, Türklere yeniden süresiz oturma izni veriyor

46
Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı

Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı

58
Cüneyt Çakır tarihe geçti

Cüneyt Çakır tarihe geçti

24
Cocu Fenerbahçe'nin başına geçiyor

Cocu Fenerbahçe'nin başına geçiyor

81
Sakarya Valisi: İş makinesi köpeğin bacaklarını koparmış

Sakarya Valisi: İş makinesi köpeğin bacaklarını koparmış

60
'HDP Avrupa'da olsaydı AİHM kapatılsın derdi'

'HDP Avrupa'da olsaydı AİHM kapatılsın derdi'

93
İsrail basını Kurz'a Erdoğan'ı sordu

İsrail basını Kurz'a Erdoğan'ı sordu

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94