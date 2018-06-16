Nijeryalı taraftarlar canlı tavuk totemi yapamayacak

Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan'la karşılaşacak Nijerya'nın taraftarlarının ilginç bir totemi var. Nijeryalılara göre, statta canlı tavuk bulundurmaları onlara şans getiriyor. Hatta bazı taraftarlar tavuklara maça getirmeden önce Nijerya bayrağının renkleri olan yeşil ve beyaza boyuyor.

RUSYA'DAN İZİN ÇIKMADI

Ancak yarın Kaliningrad'da maça çıkacak olan Nijerya'nın taraftarlarına Kaliningrad yetkililerinden olumsuz yanıt geldi.

Kaliningrad Kültür ve Turizm Bakanı Andrey Yermak, resmi bir talep gelmese de bazı Nijeryalı taraflarlarca sorulan, maça tavuk getirip getiremeyecekleri sorusunu şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Yermak, güvenlik nedeniyle canlı hayvanların stada sokulamayacağını ancak stat çevresinde gezdirilebileceğini söyledi.

İÇERİ GİREMEZ, DIŞINDA GEZEBİLİR

Bununla birlikte Yermak, stattan başka yerde canlı tavukla birlikte maç izlemek isteyenlere de nereden tavuk alabilecekleri yerleri söyleyebileceklerini belirtti.

GÜNEY AFRİKA'DA İZİN VERMEMİŞTİ

Nijeryalı taraftarların stadyuma canlı tavuklar sokma isteği, Güney Afrika'nın ev sahibi olduğu 2010 Dünya Kupası'nda da reddedilmişti. Nijerya basınında Nijeryalıların bu duruma öfkelendiği yazılmıştı.