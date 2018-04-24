Nikahı iptal edilen çifti belediye başkanı evlendirecek

Geçtiğimiz günlerde, Manisa'nın Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu’nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri çifti nikah masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça’nın "Turgut Dinçer Güneri’yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Koşman, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

NİKAHLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça’yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

"NET CEVAPLAR VERMEK DAHA SAĞLIKLI OLUR"

Yaşanan bu olay sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin konuyla ilgili açıklama yaptı. Mesai başladığında durumu daha net değerlendireceklerini ifade eden Turgay Şirin, "Nikah işlemleri yasal bağlayıcı işlemler olduğu için net cevaplar vermek daha sağlıklı olur" dedi. Şirin, aileyi yakından tanıdığını dile getirirken mesai başladıktan sonra konunun net bir şekilde çözüme kavuşacağını söyledi.

"NİKAHLARINI BEN KIYACAĞIM"

Başkan Şirin ayrıca, "Nikah işlemleri hukuki temele dayandığı için beyan önemlidir. Beyan net olmalı ki süreçte sorun olmasın. Hayır denmesinin ardından hayır demek ne mümkün cevabı gelince, memurumuz iptal kararı vermiş. Olumsuz başlayan bir ifade sonra tamamlanması olmuş ancak yasal işlemler nihai bağlayacılığı olan durumlar, ondan dikkat etmek gerekir. Nikah memurumuz deneyimli bir isim, onunla da görüşüp durumu net bir şekilde anlayacağız. Herhangi bir soruşturma süreci şuan yok, önceliğimiz konunun tatlıya bağlanması." ifadelerini kullandı.

Başvuru sırasında gazetecilerin sorusuna yanıt veren gelin Hatice Koşman, "Bir daha böyle bir söz söylemeyeceğim, başımızı derde soktuk." dedi.

Damat Turgut Dinçer Güneri ise zorlu bir süreç yaşadıklarını ve yaşananların kendilerine acı bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

ÇİFTİN NİKAHI CANLI YAYINDA KIYILACAK

Genç çift, yeniden nikah işlemleri için Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğuna başvuru yaptı. Genç çiftin nikahı, ulusal bir kanalda canlı yayında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından kıyılacak.