taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.278
USD
4,0854
EURO
4,9870
ALTIN
174,42
PETR
74,8700

Nikahı iptal edilen çifti belediye başkanı evlendirecek

Manisa’da, nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelinin, "Hayır demek ne mümkün" cevabını vermesi nedeniyle nikahı iptal edilen çifti belediye başkanı evlendirecek.

İHA | 24.04.2018 - 12:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Geçtiğimiz günlerde, Manisa'nın Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu’nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri çifti nikah masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça’nın "Turgut Dinçer Güneri’yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Koşman, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

Nikahı iptal edilen çifti belediye başkanı evlendirecek

NİKAHLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça’yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

"NET CEVAPLAR VERMEK DAHA SAĞLIKLI OLUR"

Yaşanan bu olay sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin konuyla ilgili açıklama yaptı. Mesai başladığında durumu daha net değerlendireceklerini ifade eden Turgay Şirin, "Nikah işlemleri yasal bağlayıcı işlemler olduğu için net cevaplar vermek daha sağlıklı olur" dedi. Şirin, aileyi yakından tanıdığını dile getirirken mesai başladıktan sonra konunun net bir şekilde çözüme kavuşacağını söyledi.

Nikahı iptal edilen çifti belediye başkanı evlendirecek

"NİKAHLARINI BEN KIYACAĞIM"

Başkan Şirin ayrıca, "Nikah işlemleri hukuki temele dayandığı için beyan önemlidir. Beyan net olmalı ki süreçte sorun olmasın. Hayır denmesinin ardından hayır demek ne mümkün cevabı gelince, memurumuz iptal kararı vermiş. Olumsuz başlayan bir ifade sonra tamamlanması olmuş ancak yasal işlemler nihai bağlayacılığı olan durumlar, ondan dikkat etmek gerekir. Nikah memurumuz deneyimli bir isim, onunla da görüşüp durumu net bir şekilde anlayacağız. Herhangi bir soruşturma süreci şuan yok, önceliğimiz konunun tatlıya bağlanması." ifadelerini kullandı.

Başvuru sırasında gazetecilerin sorusuna yanıt veren gelin Hatice Koşman, "Bir daha böyle bir söz söylemeyeceğim, başımızı derde soktuk." dedi.

Damat Turgut Dinçer Güneri ise zorlu bir süreç yaşadıklarını ve yaşananların kendilerine acı bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

ÇİFTİN NİKAHI CANLI YAYINDA KIYILACAK

Genç çift, yeniden nikah işlemleri için Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğuna başvuru yaptı. Genç çiftin nikahı, ulusal bir kanalda canlı yayında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından kıyılacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
7 milyon euroluk banka vurgunundan 5 yıl sonra 17 gözaltı
Gaziantep'te bankalardan topladıkları paralarla ortadan kaybolan ve 4 ay sonra teslim olan 2 güvenlik görevlisinin ailelerinden toplam 17 kişi gözaltına alındı.
Aracını çalan hırsızdan şikayetçi olmadı
Adana'da, bir hastane otoparkından çaldığı otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapınca çevredekilerden dayak yiyen O.A., acil servise sığındı.
İstanbul Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
FETÖ/PDY’nin İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 6'sı yakalandı.
Tunceli'de sıcak çatışma: 2 kadın terörist öldürüldü
Tunceli Aliboğazı'nda yaşanan çatışmada 2 teririst öldürülürken, 1 terörist ağır yaralı olarak ele geçirildi. Bulunan terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri imha edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

425
Samsat'ta deprem paniği

Samsat'ta deprem paniği

127
Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

276
Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

117
SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

306
Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

236
Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki zor anları

Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki zor anları

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM