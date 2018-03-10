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Nikahlarına, gelin aracı gibi süsledikleri TOMA ile gitti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde görevli polis memuru Hüseyin Ertop, Gülden Sıla Çelik ile nikahında, gelin arabası yerine TOMA'yı tercih etti.

AA | 10.03.2018 - 11:19..
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda öğretmen olan Gülden Sıla Çelik ile evlenen polis Hüseyin Ertop, gelini evinden, özel olarak süsleme yaptırdığı TOMA ile aldı.

Çarşı merkezinde süslenmiş ve gelin aracına dönüşmüş TOMA'yı gören ilçe sakinleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Konvoy halinde çarşı merkezinde yapılan tur sonrası, Ertop ve Çelik çifti, Karlıova Belediyesi Nikah Salonu'na geçti. Çiftlerin nikah törenine çok sayıda öğretmen, polis ve vatandaş katıldı.

Nikah memuru Metin Bingöl tarafından kıyılan nikah sonunda, evlenme cüzdanlarını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız verdi.

"TOMA AŞKIMIZ KADAR BÜYÜK"

Ertop, gerekli makamlardan izin aldıktan sonra TOMA'yı süslediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında toplumsal olaylarda, TOMA'nın müdahalesi sonrası birçok ölümlü olayın önüne geçiliyor. Biz de çift olarak aldığımız kararla, toplumun gözünde TOMA aracına iyi bir imaj vermek istedik. Mesleğimi çok sevdiğim için nikahımıza TOMA ile gitmeyi tercih ettik çünkü TOMA, aşkımız kadar büyük."

Nikahlarına, gelin aracı gibi süsledikleri TOMA ile gitti


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