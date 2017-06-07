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Nikahsız eşinin kızına cinsel istismara 16 yıl hapis

Mersin'de, 6 yıl nikahsız olarak birlikte yaşadı G.D’nin kızı M.A’ya cinsel istismarda bulunan İlyas Yazırlıoğlu'na 16 yıl ceza verildi.

07.06.2017 - 10:18
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CİNSEL İSTİMAR

Mersin Nakliyatçılar Derneği eski Başkanı İlyas Yazırlıoğlu (39), G.D. ile  6 yıl nikahsız olarak birlikte yaşadı.

İddiaya göre geçtiğimiz yıl mart ayında lise öğrencisi kızı 15 yaşındaki M.A.'ye zorla sarılıp cinsel istismarda bulundu.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kız, akşam eve gelen annesi G.D.'ye olayı anlattı. Annenin şikayeti üzerine Yazırlıoğlu, hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sırasında Mersin Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan verilen raporda da istismar bulgusuna yer verildi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede Yazırlıoğlu hakkında ‘Küçük yaştaki kıza cinsel istismar' suçundan Mersin 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede olay detaylı olarak anlatıldı.

5. CELSEDE KARAR ÇIKTI

Mahkeme  5’inci celsede  karar verdi. Tutuksuz olarak duruşmada hazır bulunan Yazırlıoğlu’nun avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, “Müvekkilimiz birlikte yaşadığı kadın ile kavgasından sonra bu suçlamaya maruz kalmıştır. Yapılan şantajlara ve tehditlere boyun eğmemiş, bunu yargıya taşımıştır. Bu kavgadan sonra müvekkilimiz cinsel istismar iddiası ile karşıya kalmıştır. Suçlu olan bir insan, parası da olan bir insan niye bu konuyu yargıya taşısın.  Annenin intikam uğruna çocuğunu yönlendirmesiyle bu suçlama yapılmıştır.” diye savunma yaptı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı İlyas Yazırlıoğlu hakkında tutuklama kararı verdi. Yazırlıoğlu, mahkemenin verdiği kararla duruşma salonundaki polisler tarafından Mersin E Tipi Cezaevi’ne götürüldü. Sanık avukatları verilen mahkeme kararını temyiz edeceklerini belirtti.

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