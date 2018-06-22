Nikahta yapılan itiraz sürprizi herkesi şaşırttı

Zile'de belediye nikah salonunda evlenmeye hazırlanan vekil öğretmen Merve Gülsün (28) ve İnfaz Koruma Memuru Bilal Koçer (30) çifti hayatlarının sürprizini yaşadılar. Gelin Gülsün, damadın doğum günü olması sebebiyle eşine nikah öncesi sürpriz yapmak istedi.

AKRABASI İÇERİ GİRİP BAĞIRDI: BU NİKAH KIYILAMAZ

Nikah memurunun,"Bu nikahın kıyılmasında tarafımızca yapılan incelemelerde hiç bir engel görülmemiştir" sözlerini tamamladığı anda akrabası içeri girerek gelinden habersiz 'İtirazım var, bu nikah kıyılamaz' diyerek pastayı getirmesi gelin başta olmak üzere herkesi şaşırttı.

DAMAT YENİ YAŞINI KUTLADI

'İtirazım var' diyerek pastayı getireceğinden haberi olmayan gelin, ne olduğunu anlayamayarak kendi hazırladığı sürprizin şokunu yaşadı. Herkesin şaşkın bakışları arasında gerçek anlaşılınca damat mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı.

NİKAH MEMURU DEFTERİ KAPATTI

Çiftler pastalarını keserken yine yapılan organizasyondan haberi olmayan nikah memuru 'Bu nikah kıyılamaz' diyerek defteri kapattı. Nikah memurunun ikna edilmesiyle nikah kaldığı yerden devam etti.

"BAŞKA İTİRAZI OLAN VAR MI"

Nikah memuru gelen misafirlere 'Başka itirazı olan var mı?' diye ısrarla sordu.

Damat Koçer, çifte kutlama yaptıklarını ve çok mutlu olduğunu ifade ederken Gelin Gülsün, nikah öncesi doğum günü kutlamasını kendisinin organize ettiğini ama nikaha itiraz yapılarak getirileceğinden haberi olmadığını ve duyunca anlık şok yaşadığını belirtti.

"KENDİLERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Nikah memuru Fikret Eşat, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, "Sürprizden haberimiz yoktu. Hakikaten bir mani var şeklinde algıladık ama çok şükür öyle bir durum yokmuş. Gençlerimiz iki mutluluğu bir arada yaşıyor. Kendilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.