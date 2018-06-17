taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7300
EURO
5,4923
ALTIN
194,63
PETR
73,0800

Nikaragua'da 8 kişi evlerinde yakılarak öldürüldü

Nikaragua'da bir apartmana molotofkokteyli atıldı. 3 katlı apartmanda yaşayan 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA | 17.06.2018 - 06:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

İtfaiye şefi Ramon Landero, sabah saatlerinde maskeli bir grubun molotofkokteylleriyle saldırdığı 3 katlı apartmanda 6 kişinin can verdiğini açıkladı.

Nikaragua'da 8 kişi evlerinde yakılarak öldürüldü

ŞÜPHELER İKTİDAR YANLISI MİLİSLERDE

Landero, saldırganların yangına müdahale eden itfaiyecileri de engellemeye çalıştığını belirtti.

Molotofkokteylli saldırının, ülkede nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda protestocularla çatışan iktidar yanlısı milisler tarafından yapıldığından şüpheleniliyor.

Yangından kurtulan bir apartman sakinin verdiği ifadede, silahlı milislerin daha önce apartmanı keskin nişancı mevzisi olarak kullanmak istediklerini söyledi.

Nikaragua'da 8 kişi evlerinde yakılarak öldürüldü

KRİZİ SONLANDIRMAK İÇİN MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Öte yandan, protestocu gruplarla hükümet temsilcileri arasında 2 aydır süren krizi sonlandırmak üzere yapılan müzakereler de devam ediyor.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezinden 10 Haziran'da yapılan açıklamada, ülkede nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olaylarında 135'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Protestocular, Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tatilciler İstanbul'a dönüyor

Tatilciler İstanbul'a dönüyor

47
Adana'da sinir krizi geçiren kadın kendini yakmak istedi

Adana'da sinir krizi geçiren kadın kendini yakmak istedi

14
İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

38
Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı

Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı

23
Erdoğan'dan İnce'nin davetine tepki

Erdoğan'dan İnce'nin davetine tepki

43
Gemlik'te şimşekler korkulu anlar yaşattı

Gemlik'te şimşekler korkulu anlar yaşattı

5
Kars'ta 200 metreden uçan araçtan sağ çıktılar

Kars'ta 200 metreden uçan araçtan sağ çıktılar

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94