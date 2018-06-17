Nikaragua'da 8 kişi evlerinde yakılarak öldürüldü

İtfaiye şefi Ramon Landero, sabah saatlerinde maskeli bir grubun molotofkokteylleriyle saldırdığı 3 katlı apartmanda 6 kişinin can verdiğini açıkladı.

ŞÜPHELER İKTİDAR YANLISI MİLİSLERDE

Landero, saldırganların yangına müdahale eden itfaiyecileri de engellemeye çalıştığını belirtti.

Molotofkokteylli saldırının, ülkede nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda protestocularla çatışan iktidar yanlısı milisler tarafından yapıldığından şüpheleniliyor.

Yangından kurtulan bir apartman sakinin verdiği ifadede, silahlı milislerin daha önce apartmanı keskin nişancı mevzisi olarak kullanmak istediklerini söyledi.

KRİZİ SONLANDIRMAK İÇİN MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Öte yandan, protestocu gruplarla hükümet temsilcileri arasında 2 aydır süren krizi sonlandırmak üzere yapılan müzakereler de devam ediyor.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezinden 10 Haziran'da yapılan açıklamada, ülkede nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olaylarında 135'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Protestocular, Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.