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Nike'ın yeni reklam yüzü şirketi zarar ettirdi

Nike'ın, yeni reklam yüzü olarak diz çökme protestosunu başlatan NFL oyuncusu Colin Kaepernick'i seçmesi, ABD'de büyük tepkilere neden oldu. Şirket bir gecede borsada 3 milyar dolar zarar etti.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 10:17..
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Dünyanın en büyük spor markalarından ABD'li Nike, 30. yılına giren ‘Just Do it!' (Sadece yap!) kampanyasının yeni reklam yüzü olarak ABD Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından San Francisco 49ers'ın eski oyucusu Colin Kaepernick'i seçti.

Kaepernick, 2016 yılında siyahlara yönelik polis şiddetine karşı düzenlenen, ulusal marş okunurken diz çökme protestosunu başlatan isimdi.

Nike'ın yeni reklam yüzü şirketi zarar ettirdi

ABD'liler protesto için Nike markalı ayakkabıları yaktı ViDEO

BÜYÜK TEPKİLERE NEDEN OLDU

Perşembe günü ilk maçın yapılacağı NFL'nin yeni sezonu öncesinde yapılan bu anlaşma ABD'yi ikiye böldü.

Muhafazakar ABD'liler ve Trump'ın destekçileri tarafından Nike'a karşı boykot kampanyaları başlatıldı.Twitter'da #BoycottNike (Nike'ı boykot et) ve #JustBurnIt (Sadece yak) hashtagları açıldı. #NikeBoycott hashtag'ine 30 binin üzerinde tweet yazıldı.

Nike'ın yeni reklam yüzü şirketi zarar ettirdi

AYAKKABI YAKTILAR ÇORAP PARÇALADILAR

Ülke genelinde yürütülen protesto faaliyetleri bireysel eylemlerden öteye gitmezken, sosyal medyada en çok paylaşılan ve konuşulan konulardan biri de boykot oldu. Boykot kapsamında ABD'lilerin bir kısmı Nike ayakkabılarını yakarken, çorapları kesip parçaladılar.

Nike'ın yeni reklam yüzü şirketi zarar ettirdi

3,7 MİLYAR DOLAR ZARAR

Öte yandan  şirketin hisseleri borsanın açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 2,6 değer yitirdi. Bu da piyasa değerinden yaklaşık 3,7 milyar doların silinmesine yol açtı.

Nike'ın yeni reklam yüzü şirketi zarar ettirdi

Nike, Trump'ın başkanlık görevini devralmasından bir aç hafta sonra da eşitlik mesajı verdiği, sporcudan müzisyene birçok popüler yıldızı bir araya getirdiği siyah beyaz reklam filmiyle dikkat çekmişti.

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