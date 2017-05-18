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Nikki Haley Türkiye'ye geliyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley göreve geldikten sonraki ilk yurtdışı gezisini Türkiye ve Ürdün'e yapacak.

18.05.2017 - 10:30
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Haley, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde kaleme aldığı makalede, 19-25 Mayıs tarihleri arasında Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini belirtti. Nikki Haley, "Önümüzdeki günlerde Suriyeli mültecileri kabul ederek hayranlık uyandıran iki ülke Ürdün ve Türkiye'yi ziyaret edeceğim" ifadesini kullandı.

SIĞINMACILARIN DURUMUNU BİRİNCİ ELDEN GÖRMEK AMACIYLA..

Ziyaretinin amacının sığınmacıların durumunu birinci elden görmek olduğunu ifade eden Haley, hükümet yetkilileriyle Suriye'deki savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş sığınmacılara ve onlara ev sahipliği yapan ülkelere ABD'nin nasıl yardım edeceği konusunu görüşeceğini belirtti. Türkiye'nin yaklaşık 3 milyon, Ürdün'ün ise 659 bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Haley, her iki ülkede de sığınmacı kamplarını ve okulları ziyaret edeceğini kaydetti.

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