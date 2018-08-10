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Nikola Tesla’nın özgeçmişi

Dünyanın elektrik anlayışını değiştiren ve ölüm ışınlarını hayal eden çılgın mucit Nikola Tesla'nın CV'sinde yok yok.

Özel İçerik | 10.08.2018 - 11:10..
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Nikola Tesla’nın özgeçmişi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Sırp kökenli Amerikalı deha Nikola Tesla'da fizik desen var, mühendislik var, ressamlık var…Bilim ve teknoloji dünyasını tam anlamıyla 'kökünden' değiştirebilecek birçok buluşa imzasını atan Tesla'nın hayatını, tarih sitelerinde uzun uzun okumuşsunuzdur. Okumaya da devam edin, bu ismin modası hiçbir zaman geçmeyecek. İşte tarihin en önemli  ve eksantrik  dâhilerinden birinin olağanüstü hayatına farklı bir bakış. Kariyer sitelerini alt üst edecek dehanın CV’sinin, bugün hangi sektörde nasıl bir yeri olurdu; siz düşünün…

AZ DAHA PAPAZ OLACAKTI

Tesla'nın inanılmaz bir hafızası vardı. Birçok dili çok rahat konuşabiliyordu. Gratz'daki Bilim Enstitüsü'nde 4 sene matematik, fizik ve mekanik okudu ama onun esas ilgi alanı elektrikti. Dünya bilim tarihine adını altın harflerle yazan Tesla babasını dinleseydi; az daha yanlışlıkla papaz olacaktı. Neyse ki dünyadaki elektrik kökenine çağ atlatan 800 buluşun patentine imzasını atarak unutulmaz bir geçmiş bıraktı.

Nikola Tesla’nın özgeçmişi

BU DEHALARIN YÜZÜ PARADAN YANA HİÇ GÜLMEDİ...

İlginç olan, paha biçilemez bir dehanın -birçok mucit gibi- resmen borç ve sefalet içinde ölmüş olması. Zamane dehalarının yüzü paradan yana neredeyse hiç gülmemişti. Elektiriği hayatımıza taşıyan Tesla da bu madurlardan biriydi. Copernicus olsun, Newton olsun, Darwin olsun... Bu dehaların her biri hayatları boyunca türlü suçlamalara ve ithamlara maruz kaldı ve birçoğu sanılanın aksine sefalet içinde öldü.

Nikola Tesla’nın özgeçmişi

NİKOLA TESLA'NIN CV'Sİ

Nikola Tesla'nın CV'si hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nikola Tesla’nın özgeçmişi

Nikola Tesla’nın özgeçmişi

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