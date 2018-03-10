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Nil Nehri'yle ilgili şaka yapan Mısırlı şarkıcıya hapis

Mısır'da bir şarkıcı Nil Nehri'nin suyuyla ilgili yaptığı şaka üzerine 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi | 10.03.2018 - 11:31..
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Mısır'ın önde gelen kadın şarkıcılarından Şirine Abdülvahab'a Nil Nehri'nin suyuyla ilgili yaptığı şaka üzerine 6 ay hapis cezası verildi. Sanatçıya 5 bin Mısır poundu (yaklaşık 280 dolar) kefalet ücreti ve 550 dolar para cezası da verdi.

Nil Nehri'yle ilgili şaka yapan Mısırlı şarkıcıya hapis

YALAN HABER YAYMAK SUÇUNDAN

Abdülvahab bir konserinde, hayranlarının kendisinden "Hiç Nil'in suyundan içtin mi?" adlı şarkıyı söylemesini istemesi üzerine, Nil suyundan parazit kapabileceğini söylemiş ve "Onun yerine Evian marka su için" demişti. Kahire'deki mahkeme bu sözleri üzerine Şirine Abdülvahab'ı "yalan haber yaymaktan" suçlu buldu.

Sanatçıya 5 bin Mısır poundu (yaklaşık 280 dolar) kefalet ücreti ve 550 dolar para cezası da verdi.

Abdülvahab temyiz süreci sonuçlanıncaya kadar serbest kalacak.

Nil Nehri'yle ilgili şaka yapan Mısırlı şarkıcıya hapis

ÖZÜR DİLEDİ

Şirine Abdülvahab hakkındaki yasal süreç, Nil suyu ile ilgili sözlerini içeren konser videosunun ortaya çıkmasının ardından, geçen Kasım ayında başlatılmıştı.

Şarkıcı konserde hayranlarına "Nil'in suyunu içersem şistozomiyaz olurum" demişti. Bilharyaz diye de bilinen şiştomiyaz, parazitlerin yol açtığı bir hastalık.

Abdülvahab videonun ortaya çıkmasının ardından, bir yıldan uzun süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şerce'de düzenlenen konserde yaptığı şaka için özür dilemişti.

SAHNE YASAĞI DA DEVAM EDİYOR

Ancak Müzisyenler Sendikası, videonun incelenmesi ardından 37 yaşındaki sanatçıya "Sevgili Mısır ile dalga geçtiği" için sahne yasağı koymuştu.

Sendika, soruşturma devam ettiği sürece Abdülvahab'ın sahneye çıkması için gereken belgeleri sağlamayacağını bildirmişti.

YASALAR ÇOK SERT

Mısır'da geçtiğimiz aylarda bir şarkıcı daha klibinin müstehcen bulunması nedeniyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aşırı seksi muz yiyen şarkıcıya 2 yıl hapis cezası

Nil Nehri'yle ilgili şaka yapan Mısırlı şarkıcıya hapis

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