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Nilüfer ameliyat oldu

Kronik sinüzit sebebiyle sık sık rahatsızlanan Türk Pop Müziği'nin usta sesi Nilüfer ameliyat oldu.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 12:43..
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Sinüslerindeki polipler yüzünden sıkıntıları artan 63 yaşındaki sanatçı Nilüfer, önceki gün özel bir hastanede operasyon geçirdi.

Doktoru gerçekleştirdiği ameliyatın iyi geçtiği belirtilirken Nilüfer'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

"KORKUMDAN ERTELEDİM"

Yıllardır büyük sıkıntılar çektiğini söyleyen sanatçı ''Ameliyat korkum yüzünden hep erteledim. Ancak sağlığımı riske atacak bir düzeye gelince ameliyat olmaya karar verdim.'' diyerek şu an sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Sanatçı tedbir amaçlı birkaç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilecek.

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