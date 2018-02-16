Nilüfer ameliyat oldu

Sinüslerindeki polipler yüzünden sıkıntıları artan 63 yaşındaki sanatçı Nilüfer, önceki gün özel bir hastanede operasyon geçirdi.

Doktoru gerçekleştirdiği ameliyatın iyi geçtiği belirtilirken Nilüfer'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

"KORKUMDAN ERTELEDİM"

Yıllardır büyük sıkıntılar çektiğini söyleyen sanatçı ''Ameliyat korkum yüzünden hep erteledim. Ancak sağlığımı riske atacak bir düzeye gelince ameliyat olmaya karar verdim.'' diyerek şu an sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Sanatçı tedbir amaçlı birkaç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilecek.