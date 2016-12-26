Ninova Muhafızları 5 DEAŞ'lı teröristi esir aldı

Orduya bağlı Terörle Mücadele Birimi'nden Tuğgeneral Mahmud Saad ez-Zubeyri, 16. Tugay ile Ninova Muhafızları'ndan oluşan ortak güce bağlı unsurların, DEAŞ militanlarına benzer giysiler giyerek kentin kuzeyindeki Baviza bölgesine girdiğini ve 5 teröristi esir aldığını söyledi.

Teröristlerin istihbarat teşkilatına bağlı güçlere teslim edildiğini belirten Zubeyri, ilk defa bu türden bir operasyon gerçekleştirildiğini aktardı.

İHA DEAŞ EVİNİ BOMBALADI

Öte yandan, Irak ordusundan Tümgeneral Müsenna En-Numani de uluslararası koalisyona ait bir insansız hava aracının (İHA) Musul'un kuzeydoğusundaki Es-Sukker Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ üyelerinin toplandığı bir evi bombaladığını, saldırıda 23 teröristin öldüğünü, 14'ünün yaralandığını, 7 aracın da kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

MUSUL'DA OPERASYONLAR 17 EKİM'DEN BERİ DEVAM EDİYOR

Musul'u DEAŞ'tan kurtarmak için 17 Ekim'de başlatılan operasyonlar, kentin bazı bölgelerinde devam ediyor. Operasyona, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da hava desteği sağlıyor.