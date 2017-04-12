taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.905
USD
3,6977
EURO
3,9229
ALTIN
151,36
PETR
56,2300

Ninova Muhafızları Musul'da güvenliği sağlayacak

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, Ninova Muhafızları'nın kentte güvenliğin sağlanması için görevlendirileceğini bildirdi.

12.04.2017 - 01:43
  1. Haberler
  2. Dünya
Ninova Muhafızları Musul'da güvenliği sağlayacak

Musul yakınındaki Ninova Muhafızları kampını ziyaret eden Nuceyfi, bu birliğin kentin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonlarına çok katkı sağladığına dikkati çekti.

"Ninova Muhafızları ilerleyen zamanda kentte güvenliği sağlama görevini üstlenecek." diyen Nuceyfi, sözünü ettiği tarihe ilişkin bilgi vermedi.

Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi de geçen ocak ayında, Musul'un doğusunda 30 mahallenin denetiminin komutasındaki güce verildiğini duyurmuştu.

NİNOVA MUHAFIZLARI KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen Ninova Muhafızları, eski Musul Valisi Nuceyfi'nin komutasında yönetilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen 2 bin sünni güç, son olarak Musul operasyonuna peşmerge ile birlikte katılım sağlamıştır. Kuruluş aşamasında 'Haşdi Vatani' ismiyle ortaya çıkan bu kuvvet, daha sonra isimlerini 'Ninova Muhafızları' olarak değiştirme kararı almıştır.

Ninova Muhafızları Musul'da güvenliği sağlayacak

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

127
Yılın otomobili Renault Megane Sedan seçildi

Yılın otomobili Renault Megane Sedan seçildi

15
Ninova Muhafızları Musul'da güvenliği sağlayacak

Ninova Muhafızları Musul'da güvenliği sağlayacak

1
Keşan'da köpek çalma kavgası: 5 yaralı

Keşan'da köpek çalma kavgası: 5 yaralı

1
Fransa'da OHAL kapsamında cami kapatıldı

Fransa'da OHAL kapsamında cami kapatıldı

0
Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı

Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM