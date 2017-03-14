Nintendo Switch kontrolörleri PC ve Mac’te çalıştı

Switch için ayrıca satılan Pro kontrolörü PC ile doğrudan çalışabiliyordu. Bunun ardından Switch’in dahili kontrolörleri Joy-Con’u da PC’ye bağladılar. Nintendo Switch kontrolörleri sadece PC’de değil, Mac ve Android cihazlarda da çalışıyor.

BLUETOOTH BAĞLANTISI İLE ÇALIŞIYOR

Bir Fransız Nintendo fan sitesindeki çalışmalar doğrultusunda jOY-Con kontrolörlerin PC, Mac ve Android cihazlarda Bluetooth bağlantısı ile çalıştığı görüldü.

PC kullanıcıları kontrolörleri JoyToKey uygulamasını indirip tuşları konfigüre ederek kullanabiliyor. Kontrolörler, Mac’te ise Windows’a göre daha basit bir şekilde çalışıyor.

AKICI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Yüklenen video ile kontrolörün nasıl çalıştığı gösterildi. Joy-Con’un simülatör ile açılmış Super Smash Bros. Melee oyunu ile akıcı şekilde çalıştığı görünüyor.

Eğer Türkiye’deki el yakan fiyatlarına rağmen bir Nintendo Switch satın aldıysanız, Joy-Con kontrolleri PC’nize bağlayabilirsiniz. Ancak bunun Nintendo tarafından sunulmuş resmi bir destek olmadığını belirtelim.