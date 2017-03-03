Niran Ünsal: Günahlarımı parayla satsam alan olmazdı

Geçtiğimiz günlerde ‘Duymayan Kalmasın’ programına katılan Niran Ünsal, “Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu, ben yılda 80 konser veriyordum, peruk takmak da çare olmadı.” demişti.

“GÜNAHLARIMI PARAYLA SATSAM ALAN OLMAZDI…”

Ünsal gelen eleştirilerin ardından, “Allah’ım sen ne kadar büyüksün. günahlarımı parayla satsam alan olmazdı. İnsan neler yaşar? Ben neler yaşadım ? Hiçbir şeyi tam anlamıyla bilemezsiniz. Ve yine siz, hiçbir şeyi tam olarak bilmeden beni karalamanız, iftiraya ve hakarete maruz bırakmanız. Ne müthiş bir ironi değil mi! Allah; beni günahlarımdan arındırıyor, sizin sayenizde. Hepinize teşekkür ederim.” sözleriyle kendisini eleştirenlere cevap verdi.