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Uludağ'a kar yağdı

Bursa Uludağ'da uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oluyor.

22.04.2017 - 19:18
  1. Haberler
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AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, akşam saatlerine doğru başlayan kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

KAR KALINLIĞI 25 CM

Kar yağışıyla, yoğun sisin de etkisini gösterdiği ve görüş mesafesinin yer yer 200 metrenin altına düştüğü Uludağ'da hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek ise sıfırın altında 2 derece olduğu bildirildi.

Öte yandan, sezonun kapandığı oteller bölgesindeki kar kalınlığı 25 santimetre olarak ölçüldü.

Uludağ'a kar yağdı

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