taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1414
Euro
7.1561
Altın
1206.227
Borsa
91098.85

Nişanlanacağı gün kansere yenik düştü

Denizli'de, nişanının yapılacağı gün hayatını kaybeden mide kanseri hastası İnci Dumrul'un mezarının üstüne gelinlik örtüldü.

DHA | 27.08.2018 - 15:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

​Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünde eğitim gören İnci Dumrul (21), bir süre önce mide kanseri olduğunu öğrendi.

Dumrul, bir yandan öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek için eğitimini sürdürürken, diğer yandan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye başladı.

Sıklıkla tedavisi için hastaneye giden Dumrul'u, hayatını birleştirmeyi istediği erkek arkadaşı da yalnız bırakmadı, destek olmaya çalıştı.

Nişanlanacağı gün kansere yenik düştü

GELİNLİĞİ BİLE HAZIRDI

Çift, aile arasında nişan yapmak için 2 Eylül'ü seçti. Ancak Dumrul kendini iyi hissetmediğini söyleyince, nişan 25 Ağustos Cumartesi gününe alındı.

Nişan heyecanı yaşayan Dumrul, düğünde giyeceği gelinliğini bile hazırladı. Ancak Dumrul, nişanının yapılacağı günün sabahı hastalığa yenik düştü.

Dumrul'un ölümü, ailesini ve sevdiği genci hüzne boğdu.

Nişanlanacağı gün kansere yenik düştü

KIYAFETİ MEZARINI SÜSLEDİ

İnci Dumrul için aynı gün Honaz ilçesinin Kızılyer Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kızılyer Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dumrul'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Dumrul'un nişanda giyeceği abiye kıyafet ve düğünde giyeceği gelinlik, cenaze namazı kılınırken tabutunun üzerine, toprağa verildikten sonra ise mezarının üzerine örtüldü.

Nişanlanacağı gün kansere yenik düştü

Nişanlanacağı gün kansere yenik düştü



Nişanlanacağı gün kansere yenik düştü



Nişanlanacağı gün kansere yenik düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

168
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

278
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

98
Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

122
F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

122
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

33
Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM