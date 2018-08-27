Nişanlanacağı gün kansere yenik düştü

​Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünde eğitim gören İnci Dumrul (21), bir süre önce mide kanseri olduğunu öğrendi.

Dumrul, bir yandan öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek için eğitimini sürdürürken, diğer yandan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye başladı.

Sıklıkla tedavisi için hastaneye giden Dumrul'u, hayatını birleştirmeyi istediği erkek arkadaşı da yalnız bırakmadı, destek olmaya çalıştı.

GELİNLİĞİ BİLE HAZIRDI

Çift, aile arasında nişan yapmak için 2 Eylül'ü seçti. Ancak Dumrul kendini iyi hissetmediğini söyleyince, nişan 25 Ağustos Cumartesi gününe alındı.

Nişan heyecanı yaşayan Dumrul, düğünde giyeceği gelinliğini bile hazırladı. Ancak Dumrul, nişanının yapılacağı günün sabahı hastalığa yenik düştü.

Dumrul'un ölümü, ailesini ve sevdiği genci hüzne boğdu.

KIYAFETİ MEZARINI SÜSLEDİ

İnci Dumrul için aynı gün Honaz ilçesinin Kızılyer Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kızılyer Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dumrul'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Dumrul'un nişanda giyeceği abiye kıyafet ve düğünde giyeceği gelinlik, cenaze namazı kılınırken tabutunun üzerine, toprağa verildikten sonra ise mezarının üzerine örtüldü.