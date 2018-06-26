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Nişanlı çifte kapkaç kamerada

Beylikdüzü'nde bankadan para çeken nişanlı çiftin aracına yaklaşan bir kişi, otomobil içinde oturan kadının kucağından çantayı alarak kaçtı.

DHA | 26.06.2018 - 16:09..
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Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz ay alışveriş yapmak için bankadan para çeken nişanlı çift, otomobilleriyle bankaya yakın bir noktadaki börekçinin önünde durdu.

Nişanlı çifte kapkaç kamerada

ARABANIN İÇİNDEKİ KADININ KUCAĞINDAN ÇANTASINI ÇALDI

Nişanlısı börekçiden içeri girerken kadın otomobil içerisine beklemeye başladı.  Bu sırada yüzünü kapişonuyla gizleyen kapkaççı otomobilin kapısını açarak kadının kucağında bulunan ve içerisinde yaklaşık 3 bin lira olan çantayı alıp kaçtı.

Nişanlı çifte kapkaç kamerada

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Nişanlı çift kapkaççının bir süre peşinden koştu ancak kaçan hırsız izini kaybettirdi. Kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nişanlı çifte kapkaç kamerada



Nişanlı çifte kapkaç kamerada



Nişanlı çifte kapkaç kamerada



Nişanlı çifte kapkaç kamerada



Nişanlı çifte kapkaç kamerada



Nişanlı çifte kapkaç kamerada

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