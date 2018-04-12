Nişanlısını öldüren kadına 8 yıl 9 ay hapis cezası

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 23 yaşındaki tutuklu sanık Ayşenur Yılmaz ile avukatı, Ali Ayberk Kahveci'nin ailesinin avukatları ve her iki tarafın yakınları katıldı.

Kahveci'nin avukatı Önder Göl, olayın yaşandığı evde keşif yapılarak ifadelerin tekrar alınması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve yargılamanın geldiği aşamayı da dikkate alarak talebi reddetti.

"BİR DAHA BU YILLAR GERİ GELMEYECEK"

Yılmaz'ın avukatı Atanur Demir ise "Olayda meşru savunma dolayısıyla da cezasızlık vardır. Suç vasfı değişmiştir. Müvekkilim çok gençtir, bir daha bu yıllarının geri gelmeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır." dedi.

Son sözleri sorulan Ayşenur Yılmaz, "Kasten, bilerek bir hareketim olmadı. Öldürme gibi bir niyetim asla yoktur." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Ardıç ve Ayşenur Yılmaz'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan beraatlerine karar verdi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'ın, Ayberk Kahveci'yi "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açıldığını ancak eylemin "kasten yaralama" suçu olduğunu ifade ederek sanığa 14 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki tutumu ve davranışlarını göz önüne alarak cezayı 8 yıl 9 aya indirdi.

"ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE KAFASINA VURDU"

Mahkeme heyeti üyelerinden Gamze Özdemir, karara muhalefet şerhi koydu. Özdemir, muhalefet şerhinde şunları kaydetti:

"Nişanlı çiftin evliliklerine kısa bir süre kalmıştır. Aralarında büyük bir gerginlik veya düşmanlık yoktur. Olay günü maktul, sanığın evine gelerek sanığa şiddet uygulamıştır. Sanık kendisine yönelmiş bu haksız saldırıdan kurtulmak amacıyla sanığın mutfağa kaçmış ve maktulün burada da saldırısına devam etmiştir. Sanığın savunmasına göre maktul elektrikli süpürge sapıyla kafasına vurmak istemiş ancak kolunu siper ederek kurtulmuştur.





"BIÇAKLA KENDİNDEN UZAK TUTMAYA ÇALIŞTI"

Olay yeri incelemesinde bulunan kırık süpürge sapı sanığın savunmasını doğrular niteliktedir. Ayrıca sanığın alınan raporunda kolunda ve vücudunda darp izleri tespit edilmiştir. Bu nedenle sanığın başka türlü defetme imkanının bulunmadığı kabul edilmesi gerekmektedir. Saldırıyı önlemek amacıyla tezgahın üzerinden bıçak almış, böylece maktulü kendisinden uzak tutmak istemiştir. Ancak maktul saldırısına devam etmiş bu esnada sanık kendini savunma kastını aşarak maktulün ölümüne sebebiyet vermiştir.

"KADIN ERKEK ARASINDAKİ GÜÇ FARKINI DENGELEMEK İSTEDİ"

Maktulün koltuk altına saplanan tek bir bıçak darbesi vardır, sanık ve maktulün arkadaşları tarafından hastaneye götürülmüştür. Bu nedenlerle sanığın maktulü yaralamaya ya da öldürmeye yönelik kastından bahsedilemez.

Sanığın kendisinden fiziksel güç olarak üstün olan maktul tarafından darp edilmesi sırasında tezgah üzerinde bulunan bıçağı eline geçirip kendisini savunmak maktulün fiziksel şiddetini engellemek ve kadın erkek arasındaki güç farkını bu yolla dengelemek istemesinin olağan olduğu, sanığın hareketinin ani bir tepki olarak gösterdiği, bu nedenle sanığın eyleminin meşru savunmada sınırın aşılmasıyla taksirle ölüme sebebiyet verme kapsamında değerlendirilerek cezalandırılması ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan sanık hakkında kurulan hükme bu yönden katılmıyorum."

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 3 Temmuz 2017'de evlilik hazırlığı yapan Ayşenur Yılmaz ve nişanlısı Ali Ayberk Kahveci arasında gün içinde telefonda tartışma yaşandığı belirtildi.

KÜFÜR EDEREK DARBETTİ

Anahtarı almak için Ali Ayberk Kahveci'nin Ayşenur Yılmaz'ın evine gittiğinde tartışmanın devam ettiği aktarılan iddianamede, Ali Ayberk Kahveci'nin, nişanlısı Ayşenur Yılmaz'a küfür ederek, darbettiği ve sopayla saldırdığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Mutfağa kaçan Ayşenur Yılmaz, peşinden gelen nişanlısı Ali Ayberk Kahveci'ye tezgahın üzerinden aldığı bıçakla sol göğüs bölgesine bir kez vurdu. Ali Ayberk Kahveci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ayşenur Yılmaz, hastanedeyken telefonla akrabası Fatih Ardıç'ı arayarak olay yerini ve bıçağı temizlemesini istedi. Olayın ardından Ayşenur Yılmaz tutuklandı."

İddianamede, şüpheli Ayşenur Yılmaz'ın "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, tutuksuz şüpheli Fatih Ardıç'ın "Suç delillerini yok etme , gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.