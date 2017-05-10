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Nişantaşı'nda Suriyeli çocuğa sıcak su atıldı

Nişantaşı'ndaki bir fast food şubesinde, Suriyeli çocuğa sıcak su attığı iddia edilen kadın çalışan, Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.

10.05.2017 - 09:37
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SURİYE

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre; olay, ünlü bir fast food zincirinin Şişli Nişantaşı'ndaki şubesinde meydana geldi.

Restoran çalışanları, dükkana gelerek müşterileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle Suriyeli çocuklara gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.

KADIN PERSONEL SICAK SU ATTI

İddiaya göre çocukların gitmemesi üzerine restoran çalışanı bir kadın, çocuklardan birinin üzerine bardakla sıcak su attı.

MÜŞTERİLER POLİSİ ARADI

Restoran çalışanına tepki gösteren müşteriler polise haber verdi. Boynunda yanık oluşan 6 yaşındaki Suriyeli çocuk ve restoran çalışanı, polis tarafından Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.

ÇOCUK HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Küçük çocuk polis merkezine getirilen ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

RESTORAN YETKİLİLERİ AÇIKLAMA YAPMADI

Tedavisinin ardından taburcu edilen küçük çocuk Şişli Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Çocuğun ailesine olayla ilgili bilgi verildi. Olayın meydana geldiği restoranın yetkilileri ve diğer çalışanları tarafından, bilgi verilmezken polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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