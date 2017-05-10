Nişantaşı'nda Suriyeli çocuğa sıcak su atıldı

İngiltere Başbakanı Theresa May, eşi Philip May ile bir televizyon programına konuk oldu.

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Eser Yenenler'den açıklama

Kaçamağın olay adamı ve Murat Boz-Aslı Enver ilişkisinin bitmesine neden olan kişi olarak konuşulan Eser Yenenler ilk kez konuştu.