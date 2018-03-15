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Nişasta bazlı şeker kotası düşürüldü
Nişasta bazlı şeker kotası yüzden 10'dan yüzde 5'e indirildi.
Haber Merkezi | 15.03.2018 - 21:14..
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İç Haber
Nişasta bazlı
şeker
kotası yüzden 10'dan yüzde 5'e indirildi.
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