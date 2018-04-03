Nissan, X-Trail'in yeni versiyonunu hazırladı

Geçtiğimiz günlerde Fransız Renault ile ortak üretim yapacağını açıklayan ve gündeme oturan Nissan, tartışmaları bir yana bırakarak yeni X-Trail versiyonunun örtülerini kaldırdı.

Distinction adı verilen yeni X-Trail pakedinde, tasarımdan motora kadar pek çok yenilik bulunuyor.

SEVİLEN KASAYA KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

X-Trail serisinin en çok satan kasası olan güncel versiyona ek olarak Distinction pakedinde 19" alaşım jantlar dikkat çekiyor. Krom detaylı panjur ve araca spor bir görünüm katan yeni difüzör de Distinction'ı ayıran diğer özellikler.

EN ÜST DONANIM VERSİYONU OLACAK

Nissan'ın halihazırda dolu pakedi olan Tekna'nın da üzerine konumlandırılan Distinction, sınırlı sayıda üretilecek bir özel seri olacak.

Özel deri döşeme koltuklar, elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar, eller serbest görüşme, sunroof özellikli panoramik cam tavan Distinction'da standart olan özellikler.

Distinction en önemli avantajları güvenlik tarafında sunuyor. Yaya algılama, hareketli nesne tespiti, ön ve arka çarpışma uyarısı, akıllı acil fren sistemi, yorgunluk ve uyku algılama gibi güvenlik donanımları Distinction'ı tamamlıyor.

İÇ MEKANDA DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni X-Trail Distinction'ın iç tasarımında, mevcut versiyona göre önemli bir değişiklik bulunmuyor. Eklenen güvenlik donanımlarının birkaçına ait analog kontroller dışında ilave bir kısım yok.

7" boyutundaki dokunmatik multimedya ekranı, aracın hemen hemen tüm donanım kontrollerini üzerinde barındırıyor.

TEK MOTOR, İKİ KONFİGÜRASYON

Yeni X-Trail, 130 beygir gücüne sahip dizel yakıtlı DCI motor ile satışa sunulacak. 4X2 ve 4x4 olmak üzere iki versiyonla üretilen Distinciton, 5 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımanlarla destekleniyor.

4 farklı gövde rengiyle katalogda yer alacak olan Distinciton; mamut ağacı kahverengisi, yoğun siyah, köpekbalığı grisi ve ay beyazı gibi renk seçenekleriyle müşterilerini bekleyecek.

TARTIŞMALAR DİNMİYOR

Yeni X-Trail Distinction, Nissan'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu Renault evliliğinin getirdiği tartışmaların gölgesinde kaldı. Zira kullanıcı forumlarında, fan sayfalarında hala alevli bir şekilde bu birliktelik kararı tartışılıyor. Bir kısım bu evliliğin Nissan'ın ürün gamını ve ulaşacağı kitleyi artıracağına inanırken, diğer kısım da bu birlikteliğin Nissan'ın kalitesini düşüreceğini savunuyor.

90'lı yıllarda iflasın eşiğine geldiği dönemde Renault'nun desteğiyle birlikte iflstan kurtulan Nissan, o dönemden bu yana Fransız üreticiyle işbirliği yapıyor. Bu işbirliğini ileri boyuta taşımaya karar veren iki köklü marka, bundan böyle ortak üretim yapacaklarını duyurmuştu.