Sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur’un Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim isimli kitabı medyada geçen haftanın en çok tartışılan konularından biri oldu.

Nilgün Bodur’un kitabında toplama kamplarında öldürülmüş olan Yahudi kamplarında kalan Anne Frank'tan alıntı yaptığı fakat kaynak göstermediği iddia edilmişti.

NİTELİKLİ KİTAP KALİTESİNDE DÜŞÜŞ

Nilgün Bodur’un kitabı ile beraber çok satan kitaplar etrafında yeni bir tartışmanın da fitili ateşlendi. Son yıllarda kitap basımında görülen artış ile beraber yayıncılık sektörü giderek büyürken, nitelik olarak kitap kalitesinde düşüş olduğunu iddia edenler de azımsanmayacak sayıda.

Aynı zamanda sosyal medya üzerinden yapılan pazarlama çalışmaları da kitap satışlarını etkileyen önemli bir unsur olarak gözüküyor.





EDEBİ ÖZELLİĞİ AZ OLAN ESERLER DAHA ÇOK GÖRÜNÜYOR

Kimileri bu durumun nitelikli edebiyatın kan kaybetmesi olarak okurken, bazı uzmanlar ise kaliteli edebiyatın hala alıcısının olduğunu sadece daha az edebi niteliği olan eserlerin daha görünür olduğu görüşünde.

Yazarından editörüne, yayınevinden, okuyucusuna kadar birçok paydaşı olan yayıncılık sektöründeki çok satanlar tartışmasını yayıncılar anlattı.

Nitelikli edebiyat sosyal medyada kan kaybediyor VİDEO











