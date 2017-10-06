Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Nobel Barış Ödülü Alfred Nobel'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarf eden kişi, kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

2017 Nobel Barış Ödülü'nün hangi isim ya da kuruma verileceği bugün duyuruldu. 2017 Nobel Barış Ödülü için 215 kişi ve 103 kurum aday gösterildi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ICAN'IN OLDU

İsveç Akademisi yapılan açıklamayla birlikte Nobel Barış Ödülü'ne, Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) layık görüldü.

Küresel bir sivil toplum girişimi olan kampanya Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’nın tam ve doğru bir şekilde uygulanması için çalışıyor. 2017 Nobel Barış Ödülü’ne 215’i birey ve 103’ü kurum olmak üzere toplam 318 aday vardı.

Nükleer silahları yasaklayan anlaşma BM'de 20 Eylül'de imzalanmıştı.

ADAYLARDAN ÖNE ÇIKANLAR

İran'la nükleer anlaşmaya imza atan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Avrupa Birliği Dış Politika şefi Federica Mogherini en muhtemel isimler arasında gösterilmişti.

Kuzey Kore krizinin zirve yaptığı bir dönemde ödülün, nükleer silahların önlenmesiyle ilgili çabalarından dolayı eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'ye verilebileceği de konuşuldu.



Suriye'de faaliyet gösteren sivil savunma kuruluşu "Beyaz Baretliler" de yine favoriler arasındaydı.



Gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesi de Nobel Barış Ödülü'nün adaylar arasına girmişti.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Papa Francis, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de muhtemel adaylardandı.



İslam'ı aşağıladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılan Suudi blog yazarı Raif Badawi de öne çıkan isimlerden olmuştu..