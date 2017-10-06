taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.791
USD
3,6235
EURO
4,2434
ALTIN
147,89
PETR
56,6500

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Nobel Barış Ödülü'nü, Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) kazandı.

06.10.2017 - 12:25
  1. Haberler
  2. Dünya

Nobel Barış Ödülü Alfred Nobel'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarf eden kişi, kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

2017 Nobel Barış Ödülü'nün hangi isim ya da kuruma verileceği bugün duyuruldu. 2017 Nobel Barış Ödülü için 215 kişi ve 103 kurum aday gösterildi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ICAN'IN OLDU

İsveç Akademisi yapılan açıklamayla birlikte Nobel Barış Ödülü'ne, Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) layık görüldü.

Küresel bir sivil toplum girişimi olan kampanya Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’nın tam ve doğru bir şekilde uygulanması için çalışıyor. 2017 Nobel Barış Ödülü’ne 215’i birey ve 103’ü kurum olmak üzere toplam 318 aday vardı.

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Nükleer silahları yasaklayan anlaşma BM'de 20 Eylül'de imzalanmıştı.

ADAYLARDAN ÖNE ÇIKANLAR

İran'la nükleer anlaşmaya imza atan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Avrupa Birliği Dış Politika şefi Federica Mogherini en muhtemel isimler arasında gösterilmişti.

Kuzey Kore krizinin zirve yaptığı bir dönemde ödülün, nükleer silahların önlenmesiyle ilgili çabalarından dolayı eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'ye verilebileceği de konuşuldu.

Suriye'de faaliyet gösteren sivil savunma kuruluşu "Beyaz Baretliler" de yine favoriler arasındaydı.

Gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesi de Nobel Barış Ödülü'nün adaylar arasına girmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Papa Francis, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de muhtemel adaylardandı.

İslam'ı aşağıladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılan Suudi blog yazarı Raif Badawi de öne çıkan isimlerden olmuştu..

İlginizi Çekebilir
Japonya'da yılan bulut hayrete düşürdü
Japonya'da gökyüzünde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Gökyüzünde yılan şeklinde bir tuhaf bir bulut oluştu.
Almanya'da şiddetli kasırga: 7 ölü
ABD'nin ardından şiddetli kasırga bu kez Almanya'da kendini gösterdi.
Tacizcileriyle selfie çeken Hollandalı genç kız
Amsterdamlı Noa Jansma, sokakta yürürken kendisini taciz edenlerle çektiği selfie'lere nasıl başladığını anlattı.
Almanya'da Bavyera Eyaleti bağımsızlığa hazırlanıyor
Irak ve İspanya'dan sonra Almanya da önümüzdeki günlerde referandum tartışmalarının odağında olacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'in sahte hesabı Abdülkadir Selvi'yi şaşırttı

Melih Gökçek'in sahte hesabı Abdülkadir Selvi'yi şaşırttı

88
Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

399
Edip Uğur istifa iddialarına cevap verdi

Edip Uğur istifa iddialarına cevap verdi

63
Koenigsegg Bugatti'nin dünya hız rekorunu kırdı

Koenigsegg Bugatti'nin dünya hız rekorunu kırdı

67
İspanya sermayesi Katalonya'dan çekiliyor

İspanya sermayesi Katalonya'dan çekiliyor

36
Almanya'da Bavyera Eyaleti bağımsızlığa hazırlanıyor

Almanya'da Bavyera Eyaleti bağımsızlığa hazırlanıyor

210
Rumlara sığınan FETÖ'cünün kimliği belli oldu

Rumlara sığınan FETÖ'cünün kimliği belli oldu

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM