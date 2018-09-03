Nobel Edebiyat Ödülü’ne iki önemli aday

Sandman, Amerikan Tanrıları, Yokyer, Mezarlık Kitabı ve daha nicesi… İngiliz fantastik edebiyatının son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan ve az önce saydıklarımızın yanı sıra daha pek çok esere imza atan Neil Gaiman, bu yıl farklı bir akademi tarafından verilecek olan Nobel Edebiyat Ödülü’nün adayları arasında yer alacak.

BOL ÖDÜLLÜ YAZAR

Sandman çizgi romanıyla dünya çapında bir şöhrete kavuşan, geçtiğimiz yıl yayınlanan Amerikan Tanrıları dizisiyle ününe ün katan Gaiman bugüne dek 5 Hugo, 2 Nebula ve 22 Locus olmak üzere pek çok ödüle layık görülmüştü.

MURAKAMİ DE LİSTEDE

Neil Gaiman’ın yanı sıra Japon edebiyatının en ünlü isimlerinden Haruki Murakami de yine ödüle aday gösterilen isimler arasında bulunuyor.

Franz Kafka ve World Fantasy ödüllerinin yanı sıra kariyerini pek çok ödülle taçlandıran ünlü yazar bugüne dek tam 7 kez Nobel’e aday gösterilmesine rağmen bir türlü bu ödülü kazanamadı.

Eğer Gaiman kazanırsa bu Japon ustanın sekizinci kez boynu bükük ayrılması anlamına gelecek.





SKANDAL YÜZÜNDEN ÖDÜL VERİLMEDİ

Bu yılki ödül aynı zamanda Nobel için de bir milat olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde yaşanan bir seks skandalı sonucunda 2018 Nobel Ödülleri iptal edilmiş, İsveç Akademisi dağılmıştı.

Şimdiyse The New Academy (Yeni Akademi) adında yeni bir kurum var ve Nobel’i devam ettirmeyi amaçlıyor. Ödüle aday gösterilen diğer iki yazarsa Maryse Conde ve Kim Thuy oldu. Sonuç 21 Ekim günü açıklanacak.