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Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

Edebiyat alanında verilen en prestijli ödül olan Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazanan kadın yazarlar.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 14:13..
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Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

İsveçli bilim adamı Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine 1901 yılından beri fizik, kimya, edebiyat, barış, tıp ve iktisat alanında verilen Nobel ödülleri her sene toplanan jüri üyelerinin belirlemesiyle sahiplerini buluyor.

Nobel Edebiyat Ödülü 1901'de ilk defa verilmeye başlandı. İlk kazanan ise Fransız yazar Sully Prudhomme oldu. Ödül töreni; geleneksel olarak Stokholm'da, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık tarihinde yapılmaktadır. 2011 yılına gelindiğinde Nobel Edebiyat Ödülü 104 defa verilmiş ve toplamda 108 kişi bu ödülü kazanmıştır.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesinden bugüne kadar, bu ödüle değer görülen kadın yazarların sayısı ise 14. Ödülü ilk kazanan kadın yazar ise İsveçli, Selma Lagerlöf olmuştur.

Kitap Ayracı sizin için Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın edebiyatçıları araştırdı.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

Selma Lagerlöf, ödülü 1909'da kazandı.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

İtalyan Grazia Deledda, doğacılık akımının öncülerinden sayılır. Grazia, 1926'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ikinci kadın yazar oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

Norveçli edebiyatçı Sigrid Undset, daha çok çağdaşlaşma alanında verdiği eserlerle anılmıştır. Undset, 1928'de ödülün sahibi oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

"İyi Dünya" kitabıyla 1931 yılında Pulitzel ödülünü alan Pearl S. Buck, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı kadın yazar oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

Şilili şair, yazar Latin Amerikan edebiyatının tanınmış yazarlarından Gabriela Mistral, 1945'te ödüle değer görüldü.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

Savaşın insan üzerindeki yıkıcı unsurlarını eserlerinde dile getiren Alman asıllı İsveçli yazar Nelly Sachs, ödülü İsrailli öykücü, romancı Shmuel Yosef Agnon ile 1966'da paylaştı.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

Güney Afrikalı edebiyatçı Nadine Gordimer, 1974'te Man Booker Ödülü'nü ve 1991'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazanan bir diğer kadın yazar oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

Afrikalı ve Amerikalı edebiyatın tanınması için önemli çabalar veren ABD'li yazar Toni Morrison, "Sevgili" adlı romanıyla 1985'te edebiyat ödülünün sahibi oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

Polonyalı şair, Wislawa Szymborska 1996'da ödülü alan isim oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

Avusturyalı feminist oyun yazarı ve romancı Elfriede Jelinek, 2004'te ödüle layık görüldü.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

İngiliz Edebiyatı'nın önde gelen kadın yazarlarından olan Doris Lessing, 2007'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

Romanya'da gizli servisle çalışmayı reddettiği için işinden olmuş ve 1987 yılında Almanya'ya göç eden, Herta Müller 2009 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

Kanadalı öykücü Alice Munro 2013'te aldığı ödülüyle...

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar

İkinci El Zaman kitabıyla 2015'te ödülü Rus yazar Svetlana Aleksiyeviç aldı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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