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Nobel İlaç'a Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

Türkiye’nin önde gelen ilaç şirketlerinden Nobel İlaç, “2016 Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ödülüne layık görüldü.

10.03.2017 - 14:16
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Yarım asrı aşkın süredir insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi alanında çalışan Türkiye’nin önde gelen ilaç firmalarından, %100 Türk sermayeli Nobel İlaç, kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki kararlılığını bu proje ile bir kez daha gösterdi.

Sağlıklı yaşam bilincinin erken yaşlarda eğitim yoluyla geliştirilmesi gerektiğine inanan Nobel İlaç ve gönüllü çalışanları, 7 farklı oturumda ilkokul çağındaki 120 çocuğa ulaşarak enfeksiyonlardan korunma yolları içerikli eğitimler verdiler.

Nobel İlaç'a Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

114 ülkede 169.000 üyesi bulunan, toplumlarda pozitif değişime ve gelişime katkıda bulunmak için gençlerin liderlik, girişimcilik becerilerini ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirme misyonunu üstlenen Junior Chamber International (JCI), Nobel İlaç’ın bu eğitim programını “2016 Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü”ne layık gördü.

"GURURLUYUZ"

"Nobel İlaç bu proje ile ülkemizin geleceğini şekillendirecek çocuklarımıza, nitelikli ve kaliteli eğitim verilmesine destek olarak, sağlıklı ve bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemiştir. Aynı zamanda ülkemiz çocuklarında farkındalık uyandırarak, gelecekte yapılacak benzer toplumsal projelerde aktif görev almaları için onlara rol model olmayı amaçlamıştır.

Nobel İlaç olarak sorumluluklarımızla mutlu, aldığımız sonuçlarla gururluyuz!"

Nobel İlaç'a Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

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