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Nobel Ödüllü bilim adamına özel bisiklet park yeri

ABD'deki Missouri Üniversitesi bu yıl Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen George Smith için özel otomobil parkı yerine bisiklet park yeri ayırdı.

AA | 18.10.2018 - 09:46..
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ABD'deki Missouri Üniversitesi bu yıl Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen George Smith için özel otomobil parkı yerine bisiklet park yeri ayırdı.

ABD'de Nobel Ödülü sahiplerinin araçları için çalıştıkları üniversitelerde özel park yerleri ayrılıyor ancak Missouri Üniversitesi bu kez farklı bir uygulamaya imza attı. Missouri Üniversitesi'nde fahri doktora sahibi olan George Smith, bu ay başında Nobel Kimya Ödülü'nü alan 3 bilim insanından biri oldu.

Nobel Ödüllü bilim adamına özel bisiklet park yeri

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ

Üniversite, Smith için bir otomobil park yeri ayırmak istedi ancak 77 yaşındaki bilim insanı iyi bir sürücü olmadığını ve okula bisikletle gelip gittiğini belirtti.

Bunun üzerine üniversite, Smith'e bir bisiklet yeri ayırdı. Üniversite ilerleyen günlerde bu yerin Smith için ayrıldığını belirten bir tabela da asmayı planlıyor.

Smith ve Gregory P.Winter ile bir virüsün bir bakteriyi etkileyerek yeni enzimlerin oluşmasını sağladığı "bakteriofaj" olarak tanımlanan yöntemin geliştirilmesine yaptığı katkıdan dolayı Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü.

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