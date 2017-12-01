Nobel ödüllü ekonomist: Bitcoin yasaklanmalı

Ünlü ekonomist Joseph Stiglitz yaptığı açıklamada, başta Bitcoin olmak üzere dijital para birimlerinin tehlikelerine işaret ederek, "Bitcoin’in bir anlamı yok, hemen yasaklanmalı." dedi.

HEMEN YASAKLANMALI

Nobel'li ekonomist Joseph Stiglitz yaptığı açıklamada; başta Bitcoin olmak üzere dijital para birimlerinin tehlikelerine işaret ederek “Devletin öncelikli görevlerinin başında bir para birimi oluşturmak gelir. Bitcoin ise aynı benzerleri gibi sadece bir balon. Ayrıca sosyal bakımdan da herhangi bir anlam taşımıyor. Bu nedenle de hemen yasaklanmalı.” dedi.