Nobel ödüllü İngiliz bilim adamı Mansfield öldü

Ailesi, Mansfield'ın geçen çarşamba günü yaşamını yitirdiğini duyurdu ancak ünlü bilim adamının ölüm nedeni açıklanmadı.
2003 YILINDA NOBEL TIP ÖDÜLÜ
Londra doğumlu Peter Mansfield ile ABD'li kimyager Paul Lauterbur, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazının icadına katkıları dolayısıyla 2003 yılında "Nobel Tıp Ödülü"ne layık görülmüştü.
MR CİHAZINA TAMAMEN GİREN İLK KİŞİ
Mansfield, 1978 yılında vücudun tamamını tarayabilen MR cihazına giren ilk kişi olarak da biliniyor. Nobel ödüllü İngiliz fizikçi Mansfield, 1993'te İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalyelik nişanıyla onurlandırılmıştı.