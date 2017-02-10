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Nobel ödüllü İngiliz bilim adamı Peter Mansfield öldü

MR cihazının icadına katkılarından dolayı 2003'te "Nobel Tıp Ödülü" kazanan Mansfield'ın ölümü ailesi tarafından duyuruldu

10.02.2017 - 08:49
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PETER

"Nobel Tıp Ödülü" sahibi İngiliz fizikçi Peter Mansfield, 83 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Ailesi, Mansfield'ın geçen çarşamba günü yaşamını yitirdiğini duyurdu ancak ünlü bilim adamının ölüm nedeni açıklanmadı.

Londra doğumlu Peter Mansfield ile ABD'li kimyager Paul Lauterbur, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazının icadına katkıları dolayısıyla 2003 yılında "Nobel Tıp Ödülü"ne layık görülmüştü.

MR CİHAZINA GİREN İLK KİŞİ

Mansfield, 1978 yılında vücudun tamamını tarayabilen MR cihazına giren ilk kişi olarak da biliniyor. Nobel ödüllü İngiliz fizikçi Mansfield, 1993'te İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalyelik nişanıyla onurlandırılmıştı.

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