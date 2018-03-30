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Nobel Ödüllü Malala Yusufzay Pakistan'da

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala, 2012'de uğradığı Taliban saldırısından bu yana ilk kez ülkesi Pakistan'a geldi - Malala, Başbakan Abbasi tarafından kabul edildi.

AA | 30.03.2018 - 14:14..
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DKız çocukların eğitimini savunan yazılar yazdığı için Pakistan Talibanı'nın 2012'de öldürmeye çalıştığı eğitim gönüllüsü Malala Yusufzay, 5 yılı aşkın bir süreden sonra ilk defa ülkesi Pakistan'ı ziyaret ediyor.

Nobel Ödüllü Malala Yusufzay Pakistan'da

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala, ziyaret kapsamında Başbakan Şahid Hakan Abbasi tarafından kabul edildi.

Malala, görüşmenin ardından Abbasi ile yaptığı açıklamada, saldırıya uğradığı günden bu yana ülkesine dönmeyi hayal ettiğini belirtti.

Nobel Ödüllü Malala Yusufzay Pakistan'da

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ, ÇÜNKÜ ÜLKEMİ ZİYARET EDİYORUM"

Nobel Ödülü'ne layık görülen en genç kişi olan Malala, "5,5 yıllık bir aradan sonra ülkemin topraklarına yeniden ayak bastığım için çok mutluyum. Bugün benim için hayatımın en mutlu günü çünkü ülkemi ziyaret ediyorum." diye konuştu.

MALALA VAKFI'NDAN KIZ ÇOCUKLARINININ EĞİTİMİNE, 6 MİLYON DOLARDAN FAZLA YARDIM

Malala, gelecek nesillerin Pakistan'ın en büyük kaynağı olduğuna ve kız çocukların eğitimine destek verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Çocukların eğitimine yatırım yapmalıyız. Adıma kurulan Malala Vakfı, şimdiye kadar Pakistan'da kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak için 6 milyon dolardan fazla yardımda bulundu. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nobel Ödüllü Malala Yusufzay Pakistan'da

Başbakan Abbasi de konuşmasına Malala'ya "Ülkene hoş geldin" diyerek başladı. Malala'nın tedavi için ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığında sadece 13 yaşında olduğunu anımsatan Abbasi, "Bugün Malala ülkemizin en meşhur kişisi." dedi.

Pakistan'ın teröre karşı büyük bir savaş verdiğini hatırlatan Abbasi, bu uğurda binlerce Pakistanlının canını feda ettiğini vurguladı.

NOBEL'İ 17 YAŞINDA ALDI

Malala, 9 Ekim 2012'de ülkenin kuzeyindeki memleketi Svat Vadisi'nde okuluna gitmek için bindiği otobüste saldırıya uğramıştı. Otobüse binen bir Taliban militanı Malala'ya adını sormuş, daha sonra genç kıza üç kez ateş etmişti. Başından yaralanan Malala, saldırıdan 6 gün sonra tedavi için İngiltere'ye götürülmüş, Birmingham'daki Kraliçe Elizabeth Hastanesinde yaklaşık 3 ay kalmış ve kafatasına metal bir plaka yerleştirilmişti. Mart 2013'te taburcu edilen Malala, ailesiyle Birmingham'a yerleşmiş ve tekrar okula başlamıştı.

2014'te 17 yaşında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olarak tarihe geçen Malala Yusufzay, kazandığı 8 milyon kronluk (2,5 milyon lira) ödülü Pakistan'daki okullara bağışlayacağını açıklamıştı.

Özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda sembol bir isim haline gelen Malala, kendi adına açılan vakıf vasıtasıyla kalkınmakta olan ülkelerin birçoğunda kızların okula gidebilmesi için çalışmalar yapıyor.

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