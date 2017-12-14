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Nobel ödüllü yazarın eserini hiçbir yayınevi basmadı

Claude Simon'un Nobel kazanmış romanı olan 'Saray'ı hiçbir yayınevi basmadı. Gerekçesi ise, öykünün fazla gerçekçi olmaması.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 10:34..
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Fransız yazar Claude Simon İspanya İç Savaşı döneminde geçen Saray isimli romanıyla 1985 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştı. Ünlü yazar 2005'te hayatını kaybetmişti.

Claude Simon'un arkadaşı Serge Volle, tepkileri merak etmek için aynı eserin 50 sayfasını 19  değişik yayınevlerine gönderdi. Bu yayınevleri arasında 12 tanesi red cevabı verirken, 7 tanesi ise cevap bile vermedi.

Nobel ödüllü yazarın eserini hiçbir yayınevi basmadı

Fransız yazar, Claude Simon

GERÇEK KURGUDAN UZAK

Yayınevlerinden yapılan açıklamada, öykünün sağlam kurgudan uzak olduğunu, ve ele alınan öykünün gerçeği yanıstmadığı gerekçesiyle ünlü yazarın eserini basmak istemediklerini ifade ettiler.

Nobel ödüllü yazarın eserini hiçbir yayınevi basmadı

Yazara Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandıran 1962 yılında yazdığı 'Le Palace' (Saray) romanı

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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