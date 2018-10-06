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Nobel ödülünü satan ünlü fizikçi hayatını kaybetti

Sağlık masraflarını karşılamak için 2015 yılında Nobel ödülünü satan ABD'li fizikçi Leon Lederman 96 yaşında hayatını kaybetti.

AA | 06.10.2018 - 11:29..
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ABD'li fizikçi Leon Lederman'ın 37 yıllık eşi Ellen Carr Lederman, yaptığı açıklamada bilim adamının Idaho eyaletine bağlı Rexburg'daki bir bakımevinde iki gün önce yaşamını yitirdiğini duyurdu.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Leon Lederman, 1988'de "müon nötrino" adı verilen atom altı parçacığın keşfinde oynadığı rolden dolayı Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Nobel ödülünü satan ünlü fizikçi hayatını kaybetti

SAĞLIK MASRAFLARI İÇİN SATTI

Ödülünü diğer iki bilim adamıyla paylaşan Lederman, ödülden payına düşen parayla küçük bir kulübe satın aldı. Lederman Nobel ödülünü 2015 yılında sağlık masraflarını karşılamak için açık artırmaya çıkardı. Ödülü için 765 bin dolara alıcı bularak satmak zorunda kaldı.

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