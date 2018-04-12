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Nobel'de skandallar silsilesi

Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren İsveç Akademisi üyelerinden birinin eşinin, yıllardır ödülü kazananları gizlice ortaya çıkardığı ve 18 kadına cinsel tacizde bulunduğu belirlendi.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Dünyanın en saygın etkinliklerinden biri olan Nobel Edebiyat Ödüllerinde bir skandal ortaya çıktı. 1901 yılından bu yana dağıtan İsveç Akademisi, sızıntı ve cinsel saldırlarıyla adı anılıyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Dagens Nyheter, akademi üyelerinden birinin eşinin, yıllardır ödülü kazanan isimleri sızdırdığını ve birçok kez cinsel saldırı olaylarına karıştığını ortaya çıkardı.

Nobel'de skandallar silsilesi

SIZINTI VE CİNSEL TACİZ

Dagens Nyheter, Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren akademinin üyesi İsveçli şair Katarina Frostenson’un kocası Jean-Claude Arnault’un yıllardır ödülü kazananların isimlerini sızdırarak 100 yıllık Nobel kurallarını ihlal ettiğini duyurdu. Akademi’nin kendi içinde yaptığı soruşturmaya dayandırdığı haberinde gazete, Arnault’un 1996’dan başlamak üzereNobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan isimleri 7 kez sızdırdığını açıkladı.

Nobel'de skandallar silsilesi

18 kişilik Akademi hiçbir zaman potansiyel kazananları açıklamıyor ve adaylıkları da gizli tutuyordu. Arnault aynı zamanda 18 kadına cinsel saldırıyla suçlanıyor. Arnault’un cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kadınlar arasında diğer akademi üyeleri, onların eşleri ve çocukları da olduğu belirtiliyor.

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