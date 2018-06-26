Nöbetçi Tiyatro perdelerini kapatıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden (DT) yapılan açıklamaya göre, sanatsal faaliyetlerden yaz aylarında da yararlanılması için hayata geçirilen Nöbetçi Tiyatro uygulamasında sona gelindi.

İKİNCİ BÖLÜM OYUNUYLA SON BULACAK

Projenin son haftasında, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği İkinci Bölüm Küçük Tiyatro Sahnesi'nde perdelerini açtı.

Neil Simon'ın yazdığı, Cemil Büyükutku'nun Türkçe'ye çevirdiği ve Hidayet Erdinç'in yönetmenliğini yaptığı oyunda, olağanüstü bir aşkla karısına bağlanmış ama eşinin ölümüyle adeta yıkılmış bir yazarla hayatını kabusa çeviren evliliğini bitiren aktrisin hayatının kesişmesi anlatılıyor. Oyunda, iki insanın sıra dışı karşılaşması ve aşkla yakınlaşması ele alınıyor.

İkinci Bölüm oyunu, 30 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam saat 18.00'de Küçük Tiyatro Sahnesi'nde izlenebilecek.

YENİDEN AÇILACAK

Nöbetçi Tiyatro uygulamasının sona ermesiyle kapanacak perdeler, 2018-2019 tiyatro sezonunun Ağustos ayında başlayacak prova çalışmalarıyla yeniden açılacak.



