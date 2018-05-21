Nöbetçi tiyatro perdelerini kapatmayacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için ilk kez hayata geçirilen nöbetçi tiyatro projesi ile tiyatroseverler, Ankara'da Küçük Tiyatro Sahnesi'nde saat 18.00'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun beğenilen oyunlarını seyredebilecek.

FARKLI OYUNLAR SAHNEYE KONULACAK

Bölge müdürlüklerinde sahnelenen devlet tiyatrosu oyunlarını da Ankara'ya getirecek uygulama ile sanatseverler birbirinden farklı oyunları izleme şansına sahip olacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu ise ramazan ayı boyunca geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez motifi ortaoyunu Akide Şekeri ile sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Nöbetçi tiyatro uygulamasının bitimiyle kapanacak perdeler, 2018-2019 tiyatro sezonunun ağustos ayında başlayacak prova çalışmalarıyla yeniden açılacak.