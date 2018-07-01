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Nöbetten dönen güvenlik görevlileri kaza yaptı

Gümüşhane'de görev yapan güvenlik görevlilerinin içinde bulunduğu minibüs iş dönüşü Tekke köyü içinde yol kenarındaki kamyona arkadan çaptı. Kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İHA | 01.07.2018 - 02:46..
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Organize Sanayi Bölgesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdal Altuntaş (34) arkadaşı Samet Çimen’le (30) birlikte nöbet çıkışı 29 DD 273 plakalı minibüsle evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Gümüşhane istikametine ilerlerken iddiaya göre Tekke köyü içerisinde önlerine çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan araç yolun yan tarafında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.

Nöbetten dönen güvenlik görevlileri kaza yaptı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Altuntaş ve Çimen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ambulanslarıyla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan sürücü Altuntaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini olduğu öğrenilirken, minibüste yolcu olarak bulunan Samet Çimen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Bayburt-Gümüşhane kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekilmesi ve kara yolunun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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