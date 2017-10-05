Nobel edebiyat ödülü sahibini buldu

Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Japon asıllı İngiliz yazar ve senarist Kazuo Isiguro oldu. Kazuo Ishiguro'nun Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığı, Nobel'in resmi Twitter hesabında da duyuruldu.

Komite, “Dünyayla ilişkimize dair yanıltıcı hissin altındaki yarığı açığa çıkarmaya yönelik” çalışmalarından dolayı ödülü Ishiguro’ya verdiklerini belirtti.

DYLAN NOBEL ÖDÜLÜNÜ REDDETMİŞTİ

Nobel Edebiyat Ödülü’nü geçen sene Bob Dylan kazanmıştı. İsveç Nobel Akademisi, Amerikan müzik geleneğinde ‘yeni şiirsel ifadeler yarattığı’ için Bob Dylan’ın Nobel Ödülü’ne layık görüldüğünü açıklamış, ancak Dylan'ın ödül törenine katılmayacağı ve Nobel'i reddetmesiyle Nobel Edebiyat ödülünün ashibini bulması konusunda bir karmaşa yaşanmıştı.