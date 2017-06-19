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Nokia 3310, Türkiye'de Temmuz ayında satışa çıkıyor

Nokia 3310’un Türkiye'de satışa çıkacağı tarih sonunda resmiyet kazandı.

19.06.2017 - 13:45
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Nokia'nıın, bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD CEO'su Arto Nummela tarafından Barcelona'da gerçekleştirilen Mobile World Congress'de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtılmıştı.

Nokia 3310, Türkiye'de Temmuz ayında satışa çıkıyor

TEMMUZ'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Nokia 3310’un Türkiye'de satışa çıkacağı tarih sonunda resmiyet kazandı. Yapılan açıklamaya göre yeni Nokia 3310 modeli Temmuz ayı itibarıyla ülkemizde satışa sunulacak.

Nokia 3310, Türkiye'de Temmuz ayında satışa çıkıyor

AVRUPA SATIŞ FİYATI 40 EURO

Nokia 3310'un Avrupa satış fiyatı 49 euro. Cihazın Türkiye fiyatına dair resmi bir bilgi ise bulunmuyor.

Nokia 3310, Türkiye'de Temmuz ayında satışa çıkıyor

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