Nokia 3310, Türkiye'de Temmuz ayında satışa çıkıyor

Nokia'nıın, bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD CEO'su Arto Nummela tarafından Barcelona'da gerçekleştirilen Mobile World Congress'de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtılmıştı.

TEMMUZ'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Nokia 3310’un Türkiye'de satışa çıkacağı tarih sonunda resmiyet kazandı. Yapılan açıklamaya göre yeni Nokia 3310 modeli Temmuz ayı itibarıyla ülkemizde satışa sunulacak.

AVRUPA SATIŞ FİYATI 40 EURO

Nokia 3310'un Avrupa satış fiyatı 49 euro. Cihazın Türkiye fiyatına dair resmi bir bilgi ise bulunmuyor.