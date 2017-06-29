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Nokia 3310 Türkiye'ye geldi

Nokia’nın yeni nesil 3310 modeli, İngiltere'den sonra Türkiye'de internet üzerinden satışa çıkarıldı.

29.06.2017 - 08:30
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İngiltere'de 65 dolardan piyasaya sürülen Nokia 3310’un Türkiye satış fiyatı ise 549 TL olarak belirlendi.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

Farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken yeni Nokia 3310'un 2.4-inçlik 320 x 240 bir ekrana ve microSD kart ile arttırılabilir. 16 GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın en önemli özelliği ise 1200 mAh pil ile 22 saat kullanım ömrü sunması. Cihazın arkasında LED flaşlı 2 MP kamera bulunuyor ve S30+ işletim sistemi ile çalışıyor.

Nokia 3310 Türkiye'ye geldi

YILAN OYUNUNUN YENİLENMİŞ VERSİYONU DA MEVCUT

Yeni Nokia 3310’u satın alanlar efsane Oyun Yılan'ın yenilenmiş versiyonuna da kavuşuyor.

3 RENK SEÇENEĞİ

Nokia 3310, stoklarda kırmızı, lacivert ve sarı renk seçenekleriyle yer alıyor.

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