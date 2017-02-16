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Nokia 3310'un modern versiyonu 228 liradan satılacak

Nokia'nın sağlamlığı ve uzun şarj ömrüyle hafızalara kazınan 3310 modelinin modern versiyonunun fiyatı belli oldu.

16.02.2017 - 11:00
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  2. Teknoloji

Finlandiyalı teknoloji firması Nokia,  ilk kez 2000 yılında piyasaya sürdüğü Nokia 3310 modelini yeniden satışa çıkaracağı duyurmuştu.

İLK AVRUPA'DA SATIŞA ÇIKACAK, FİYATI İSE 228 TL

3310’un yeniden tasarlanan modern versiyonunun önce Avrupa’da 59 euro (228 TL) gibi bir fiyatla satışa sunulmasının planladığını aktarıldı.

Nokia 3310'un modern versiyonu 228 liradan satılacak

SELFİE KAMERASI VE USB BAĞLANTISI EKLENDİ

Diğer yandan firma, 3310'un konsept bir videosunu yayınladı. Concept creator tarafından yayınlanan videoda Nokia 3310’un yine fiziksel tuş takımına, ön yüzünde selfie kameraya ve USB-C bağlantısına sahip olduğu dikkat çekiyor.

Nokia 3310'un modern versiyonu 228 liradan satılacak

Yenilenmiş haliyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Nokia 3310’un nasıl bir tasarıma sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak Nokia 3310’un teknik özelliklerinin elden geçirileceği ancak tasarım olarak orijinalliğinden bir şey kaybetmeyeceği ve cep telefonu olarak kalacağı söyleniyor.

Nokia 3310'un modern versiyonu 228 liradan satılacak

Nokia 3310'un modern versiyonu 228 liradan satılacak

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