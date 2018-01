Nomofobi nedir

Teknoloji gün geçtikçe ilerliyor, hayatımıza türlü türlü kolaylıklar sağlıyor. Muhtemelen bu kolaylıkalrı da en başında gelen mobil iletişim, yani cep telefonu.

Cep telefonu hayatımızın öyler bir bütünü haline geldi ki, o olmadan yapamadığımız, kendimizi zorda, baskı altında hissettiğimiz anlar oluyor. Hatta bazen telefon elimizdeyken bile, nerede olduğunu unutup aradığımız, kaybettiğimizi sandığımız durumlar oluyor. Bu gibi gelişmelerin bütünü aslında Nomofobi'ye işaret ediyor.

NOMOFOBİ NEDİR

Nomofobi, cep telefonu yoluyla iletişimden kopmaktan aşırı korkmaktır. Bu durumun kendini gösterme durumları kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Ancak belli başlı emareler bu psikoloojik rahatsızlığa işaret etmektedir.

NOMOFOBİNİN BELİRTİLERİ

Bu durum genellikle kendini panik atak, nefes darlığı, baş dönmesi, titreme, terleme, kalp hızının artması, göğüs ağrısı ve bulantı gibi fiziksel yan etkilere göstermekte, bununla birlikte kişiden kişiye değişim gösteren farklı belirtiler de ortaya çıkmaktadır.

MODERN ZAMANIN YENİ FOBİSİ

Monofobi hakkında çeşitli kuruluşlar araştırmalar yapmaktadır. 2100 cep telefonu kullanıcısı üzerinde yapılan araştırmada, katılan her iki kişiden biri telefonlarını asla kapatmadığını söylemektedir. Her 10 kişiden biri de işleri dolayısıyla her zaman ulaşılabilir olmak istediğini belirtti.

Uzmanlar, "Nomofobi"nin cep telefonu kullanıcılarının yüzde 53'ünü etkileyebildiğini, 13 milyon İngiliz'in "21. Yüzyıl'ın bu yeni bağımlılığından" mustarip olduğu belirtildi.