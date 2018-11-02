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Norm kadro yönetmeliği ile üniversitelere yetki devri

Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA | 02.11.2018 - 16:08..
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Buna göre, asgari kadro sayısı dışındaki norm kadro planlamalarında, ilgili anabilim veya anasanat dalı ve bölüm başkanının talebi ile ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurulunun uygun görüşü aranacak.

NORM KADRO PLANLAMASI

Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma kapsamında belirlenen yükseköğretim kurumları, ihtisas alanlarıyla doğrudan ilgili birimleri için asgari kadro sayısının üç katına kadar, araştırma üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumları ise dört katına kadar norm kadro planlaması yapabilecek.

Norm kadro yönetmeliği ile üniversitelere yetki devri

BÖLGESEL KALKINMA PLANLARI

Yükseköğretim kurumları, asgari kadro sayısının iki katına kadar norm kadro planlaması yapabilecek. YÖK tarafından bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma kapsamında belirlenen yükseköğretim kurumları, ihtisas alanlarıyla doğrudan ilgili birimleri için asgari kadro sayısının üç katına kadar, araştırma üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumları ise dört katına kadar norm kadro planlaması yapabilecek.

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